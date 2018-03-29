В Польше суд отменил декоммунизацию семи улиц Гданьска

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Польский суд отменил декоммунизационную смену названий семи улиц Гданьска, сообщается в официальном Twitter города.

В прошлом году в Польше вступил в силу закон о запрете "пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования". Согласно закону, местные власти были обязаны самостоятельно изменить все "тоталитарные" названия, если они этого не сделают, соответствующее решение принимает воевода.

"Воеводский административный суд отменил решение воеводы по делу декоммунизации названий семи улиц Гданьска. Таким образом, в настоящее время в Гданьске нет названия улицы президента Леха Качиньского".

Wojewodzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody ws dekomunizacji nazw siedmiu ulic w Gdańsku. Obecnie nie ma więc w Gdańsku nazwy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego @gdansk pic.twitter.com/feYbLje0FR — Piotr_Olejarczyk (@Olejarczyk_Onet) 29 марта 2018 г.

​В декабре минувшего года поморский воевода, ссылаясь на так называемый закон о декоммунизации, решил изменить названия семи улиц Гданьска. Это касается улиц Домбровчаков, Винсента Постровского, Леона Крючковского, Франтишка Зубжицкого. Улицы получили новые названия, в частности погибших в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского и активистки оппозиции времен ПНР Анны Валентинович.

С этим решением воеводы не согласились депутаты гданьского горсовета, которые поручили президенту города обжаловать решение воеводы.

Определять, какие названия улиц нужно изменить в соответствии с вышеупомянутым законом, призван Институт национальной памяти Польши. По последним данным, институт вынес 336 представлений о 943 улицах, которых касается закон о декоммунизации.

В настоящее время список, опубликованный на официальном сайте института, включает 107 названий. В частности, как указывает институт, заменить необходимо названия улиц Первой армии Войска польского, 22 июля, 9 мая, Красной армии, Героев Сталинграда, Народного Войска польского, Польского комитета национального освобождения, 10-летия и 40-летия ПНР.