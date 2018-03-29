Украина не выдаст пранкера, распространявшего слухи о трагедии в Кемерово

14:3929.03.2018
(обновлено: 14:40 29.03.2018)
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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Украина не выдаст РФ украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего слухи о числе погибших в ТЦ в Кемерово, заявила официальный представитель СБ Украины Елена Гитлянская.
В среду СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, его обещали объявить в розыск.
"Украина своих граждан не выдает, — сказала Гитлянская украинскому интернет-изданию "Обозреватель".
Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
Горожане приходят на мемориал семьями.
Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.