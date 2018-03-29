Украина не выдаст пранкера, распространявшего слухи о трагедии в Кемерово

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Украина не выдаст РФ украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего слухи о числе погибших в ТЦ в Кемерово, заявила официальный представитель СБ Украины Елена Гитлянская.

В среду СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, его обещали объявить в розыск.

"Украина своих граждан не выдает, — сказала Гитлянская украинскому интернет-изданию "Обозреватель".