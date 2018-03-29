МИД надеется на диалог с талибами* в московском формате по Афганистану

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на позитивный ответ талибов* на приглашение провести новый раунд московского формата по урегулированию в Афганистане, дата и точное место его проведения пока не определены, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

В Ташкенте во вторник состоялась международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

"Она (встреча московского формата – ред.) планируется, но без даты", — заявил Кабулов на конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам встречи в Ташкенте.

По его словам, было бы "разумным и целесообразным" дать талибам* отреагировать на те вопросы, которые международное сообщество выдвинуло на встрече в Ташкенте.

"Пока талибы* не сказали "нет" и не сказали "да". Рассчитываем, что ответ будет позитивным. И если и когда он случится — я не думаю, что он займет много времени — это ведь мы первыми предложили российскую территорию в качестве возможного места встречи", — заявил Кабулов.

По его словам, если талибы* по каким-то соображениям не хотят ехать в Кабул, то РФ готова предоставить площадку в Москве или любом другом прекрасном российском городе. До этого Туркмения и Узбекистан также предлагали провести у себя встречу, напомнил он.

"Как только талибы* позитивно откликнутся на такое предложение,… тогда будет повод созывать московский формат. А то ведь какой смысл нам опять самим собираться без талибов*. Мы опять договоримся замечательно, а война будет там продолжаться своим путем", — заявил Кабулов.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории России