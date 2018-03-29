Суд в Киеве начал рассмотрение апелляции на арест Савченко

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы на избрание в отношении депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости.
На судебное заседание под конвоем доставлена Савченко, которую поместили в специальную стеклянную кабину для подозреваемых. Как и на первом судебном заседании, она одета в толстовку с украинским трезубом, выглядит бодрой. Также в суд прибыли адвокаты Савченко, ее мать, сестра и представители государственного обвинения. Кроме того, поддержать Савченко в суд пришли небольшое число ее сторонников.
Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".