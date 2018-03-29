Украина начала телевещание на Крым и Донбасс

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сообщило в четверг министерство информационной политики Украины.
Сообщается, что Киев намерен обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс. Также сообщается, что в ближайшее время UA|TV начнет вещать и на Луганскую область.
В марте 2017 года в приграничном с Крымом селе Чонгар Херсонской области Украины было завершено строительство 150-метровой вышки, с которой началось вещание украинских телеканалов и радиостанций на полуостров.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".