МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Катару необходимо признать свои ошибки, чтобы урегулировать отношения с соседями по региону, заявил в интервью РИА Новости первый вице-спикер нижней палаты парламента Бахрейна Али аль-Аради.
Он отметил, что у арабских стран нет конфликта с катарским народом, с которым их связывают "замечательные семейные отношения".
"В конце концов, мы знаем, что они вернутся в лоно стран Залива, но в следующий раз, когда они вернутся, должны быть выдвинуты ясные условия в этой связи", — добавил аль-Аради.
В июне прошлого года Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив всякое сообщение с Дохой.