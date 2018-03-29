В МИД пообещали повлиять на талибов* для проведения переговоров с Кабулом

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва после проведенной в Ташкенте международной конференции по Афганистану будет оказывать влияние на движение "Талибан"*, чтобы они сели за стол переговоров с официальным Кабулом, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что ранее с призывом к запуску диалога выступили власти Афганистана, однако талибы* пока взяли паузу.

"Постараемся с талибами* поработать, склоняя их все-таки к переговорам. В этом заключался призыв конференции (прошедшей в Ташкенте), чтобы все стороны склоняли талибов* к переговорам. Вот мы этим и будем заниматься", — сказал Кабулов.

При этом он отметил, что пока рано говорить о сроках проведения нового заседания так называемого московского формата по урегулированию вокруг Афганистана.

"Даты нет. По нашей концепции прошла конференция в Ташкенте с участием самого министра (Сергея Лаврова). Зачем же частить? Подождем пока. Не стоит перебегать пока друг другу дорогу", — добавил Кабулов.

*Террористическая организация, запрещенная в России