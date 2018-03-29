Защита Саакашвили попросила СБУ разъяснить, куда пропали вещи после обыска

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Адвокаты экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили повторно обратились в Службу безопасности Украины и генпрокуратуру с требованием прояснить ситуацию вокруг пропажи вещей Саакашвили во время обыска в его арендованной квартире в Киеве в декабре 2017 года, сообщил РИА Новости адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Обращение касается изъятых вещей во время обыска. Те вещи изъяли, и они где-то пропали, поэтому мы обвиняем правоохранительные органы, что они их украли. Пусть дадут информацию, где личный компьютер, телефон, удостоверение губернатора и другие вещи", — сказал Чернолуцкий. По его словам, у правоохранителей была санкция на обыск, но изъятые вещи не были арестованы.

Адвокат сообщил, что уже направлял аналогичное обращение 1 марта, однако не получил никакого ответа от правоохранителей.

Он добавил, что, по версии следователей, вещи Саакашвили "пропали, когда политика из автобуса правоохранителей освобождали активисты". Чернолуцкий подчеркнул, что в таком случае должно было быть возбуждено уголовное дело, однако на сегодняшний день нет информации, что это было сделано.

В конце июля 2017 года президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, и она до сих пор не рассмотрена.

Позже, 10 сентября, Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. С осени 2017 года политик начал организовывать марши своих сторонников в Киеве с требованием импичмента Порошенко. Против него было возбуждено уголовное дело "за содействие участникам преступных организаций". В начале декабря Саакашвили был задержан в его киевской арендованной квартире, однако его сторонники отбили политика у правоохранителей, освободив его из конвойного микроавтобуса.

Власти Украины 12 февраля 2018 года выслали Саакашвили в Польшу. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.