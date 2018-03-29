МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Руководство полиции в Тернопольской области решило отправить в Донбасс сотрудников, танцевавших под песню Олега Газманова "Офицеры", сообщает Strana.ua.
Ранее издание "Політерно" опубликовало видео, снятое посетителями одного из ресторанов Тернополя. На кадрах несколько пар мужчин и женщин танцуют под песню "Офицеры".
Начальник областного управления полиции Александр Богомол подтвердил, что на видео — работники его ведомства. По словам Богомола, во время празднования дня рождения гостья заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение.
Он добавил, что по факту неэтичного поведения сотрудников проводят служебное расследование.
Песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом. Кроме того, в этой композиции на русском повторяются слова "За Россию и свободу до конца", а также есть словосочетание "офицеры-россияне".