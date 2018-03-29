СМИ: тернопольских полицейских отправят в Донбасс за танцы под Газманова

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Руководство полиции в Тернопольской области решило отправить в Донбасс сотрудников, танцевавших под песню Олега Газманова "Офицеры", сообщает Strana.ua.

Ранее издание "Політерно" опубликовало видео, снятое посетителями одного из ресторанов Тернополя. На кадрах несколько пар мужчин и женщин танцуют под песню "Офицеры".

Начальник областного управления полиции Александр Богомол подтвердил, что на видео — работники его ведомства. По словам Богомола, во время празднования дня рождения гостья заказала украинскую версию песни, однако прозвучало другое исполнение.

"Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются <…> Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", — заявил Богомол.

Он добавил, что по факту неэтичного поведения сотрудников проводят служебное расследование.

Песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом. Кроме того, в этой композиции на русском повторяются слова "За Россию и свободу до конца", а также есть словосочетание "офицеры-россияне".