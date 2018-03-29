СМИ: две трети украинцев, приехавших в Польшу по рабочим визам, "исчезают"

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Более 70% граждан Украины, которые приезжают на работу в Польшу, "исчезают" сразу после пересечения границы, сообщает издание Rzeczpospolita.

По официальным данным, в Польше трудоустроены около одного миллиона граждан Украины.

"С 1 января 2018 года польские работодатели подали около 240 тысяч заявления о намерении трудоустройства иностранца (в основном из Украины и в небольшой части из Белоруссии), но к работе приступили менее чем 74 тысяч человек — менее трети", — говорится в сообщении.

По мнению издания, такие данные свидетельствуют о том, что упрощенная процедура получения виз лицами, прибывающими в Польшу для трудоустройства, используется для "получения шенгенских виз и нелегального трудоустройства".

По данным Rzeczpospolita, проблема незаконного получения виз существует с тех пор, как Польша ввела в 2012 году упрощенные процедуры найма работников с Востока.

В опубликованном недавно исследовании говорится, что работники из Украины в настоящее время трудоустроены в каждой десятой польской компании. Большинство из них заняты в производстве и сфере услуг.