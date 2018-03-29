Эксперт опроверг сообщения об аварии на АЭС в Румынии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Остановка второго энергоблока румынской АЭС "Чернавода" является штатной ситуацией, речи ни о какой аварии не идет, заявил РИА Новости ведущий российский специалист в области безопасности атомной энергетики, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН академик Леонид Большов.

"Это штатная ситуация. Автоматика штатным образом остановила блок. Радиационный фон в норме. Ни о какой аварии речь не идет", — сказал Большов.

Ранее в четверг сообщалось об остановке второго энергоблока румынской АЭС "Чернавода", вызванной проблемами в его электрической части. Произошедший инцидент стал вторым за последние несколько дней. В заявлении компании-оператора этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) говорится, что инцидент не влияет на ядерную безопасность.