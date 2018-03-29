Эстония запретила въезд в страну 49 фигурантам "списка Магнитского"

ТАЛЛИН, 29 мар — РИА Новости. Правительство Эстонии решило запретить въезд в республику 49 лицам, якобы связанным с грубыми нарушениями прав человека, в том числе со смертью Сергея Магнитского.

С инициативой — "на основании закона о международных санкциях" — выступил глава МИД Свен Миксер, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Эстонский парламент еще в декабре 2016 года принял законодательные поправки, позволяющие запретить въезд в Эстонию фигурантам "списка Магнитского". Однако до сих пор ограничения не были реализованы.

В Таллине отметили, что Совет Европы, ОБСЕ и Европейский парламент призвали государства применить санкции в связи с разными ЧП в отношении Магнитского и других россиян. Внутригосударственные меры по "списку" — в том числе запреты на въезд — уже приняли США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.

"Акт Магнитского"

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что в России со стороны чиновников произошло масштабное санкционированное хищение. Правоохранительные органы обвинили Магнитского в налоговых махинациях. В ноябре 2009 год он скончался в СИЗО "Матросская тишина", пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Москва в свою очередь неоднократно заявляла о недопустимости политизации этого дела.

Впоследствии "акт Магнитского" приобрел статус глобального закона: санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России, а могут применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, с точки зрения США, права человека.