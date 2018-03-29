Песков ответил на предложение Австрии о посредничестве между РФ и Западом

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Австрии выступить посредником между РФ и Западом, заявил, что в сложившейся ситуации востребован любой голос, который подвигнет Лондон к адекватности.

Как ранее заявила глава МИД Австрии Карин Кнайссль, Вена готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне "дела Скрипаля", а также не станет высылать российских дипломатов.

"В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе", — сказал Песков в ответ на вопрос, востребована ли посредническая роль кого-либо в сложившейся ситуации.

На вопрос, планируются ли в связи с заявлением Вены какие-то контакты с австрийским руководством, Песков ответил, что российско-австрийские контакты на высшем уровне были совсем недавно, охарактеризовав их как "достаточно эффективные, очень конструктивные и прагматичные".

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.