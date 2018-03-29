МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Немецкий политик, председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек, раскритиковал ФРГ за бездоказательные обвинения в адрес России в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы вот как поступаем: у нас есть подозреваемый, которого мы просто считаем таковым. И мы его расстреливаем. А после этого мы начинаем сбор доказательств. Так это не работает " — заявил он в интервью Stern.

По его словам, в этой ситуации основные принципы правовой системы Германии перевернуты с ног на голову.

Политик считает, что все должно быть наоборот.

"Мы собираем доказательства, мы ждем итогов расследования ОЗХО, после этого мы предъявляем доказательства России и думаем, какие выводы можно из этого извлечь", — пояснил он.

Платцек также отметил, что история отношений России и Германии полна "трагических элементов", поэтому у Берлина есть особые обязательства перед Москвой в том, чтобы как можно быстрее перейти от эскалации к диалогу.

"Я бы хотел, чтобы мы в первую очередь вернули рациональность, здравый смысл, объективность в эту дискуссию, в которой сейчас преобладают эмоции и дальнейшее раскручивание спирали эскалации. Это чревато ужасными последствиями", — считает политик. Он добавил, что на кону — сохранение мира в Европе.

Сергея Скрипаля и его дочь отравили в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к этому причастна Россия, которая это категорически отрицает. В ответ на произошедшее Британия приняла решение выслать более 20 российских дипломатов. Позже аналогичные меры приняли и некоторые другие страны. При этом многие — в частности, Бельгия и Австрия — отказались поддержать Лондон.