В Одесской области годовалый ребенок умер от свиного гриппа

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Годовалый ребенок умер от свиного гриппа в Одесской области, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минздрава Украины, посвященном эпидемиологической ситуации с заболеванием гриппом и ОРВИ в стране на прошлой неделе.

"На отчетной неделе в Одесской области зарегистрирован летальный случай от гриппа A (H1N1) pdm09 (свиной грипп – ред.) – однолетнего ребенка", — говорится в бюллетене.

При этом, по данным Минздрава, в целом за отчетный период эпидемиологический порог заболеваний гриппом и ОРВИ на Украине не превышен.

Свиной грипп (вирус H1N1), впервые зафиксированный в Мексике в 2009 году, в течение первой эпидемии в 2009–2010 годах унес жизни нескольких тысяч человек во всем мире.