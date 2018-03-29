В машине Пучдемона во время поездки по Европе был "маячок", сообщили СМИ

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (549)

БРЮССЕЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В автомобиле, перевозившем бывшего главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона во время его поездки по Европе, был установлен "маячок" для отслеживания перемещения политика, сообщила в четверг газета Soir.

"Как стало известно из надежных источников, в автомобиле, перевозившем Карлеса Пучдемона из Финляндии в Бельгию, было установлено устройство для слежения. Оно позволило отслеживать перемещения экс-главы Каталонии, в отношении которого действует европейский ордер на арест", — пишет издание.

Пучдемон, которому предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанским судьей, в минувшее воскресенье. Он направлялся из Финляндии в Бельгию.