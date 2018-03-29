Гуманитарный конвой МЧС России для Донбасса прибыл в пункты разгрузки

Автомобиль 71-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Автомобиль 71-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Автомобили 75-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения в Донецкую и Луганскую области, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

"В настоящее время на специальных пунктах приема груза в Донецке и Луганске происходит разгрузка гуманитарной помощи. Потом груз будут распределен среди нуждающегося населения", — сказал он.

Колонна была сформирована в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Для жителей Донбасса было собрано более 400 тонн гуманитарной помощи — детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости. Около 7.20 мск обе колонны прошли таможенное оформление на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.