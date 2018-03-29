В ДНР сообщили о 13 нарушениях перемирия силовиками

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 60 мин и снарядов, сообщили в четверг журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о 12 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков. При этом в оперативном командовании ДНР заявляли, что обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обострилась.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 13 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР около 60 мин и танковых снарядов, они также вели огонь из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия.

"В результате обстрела со стороны ВСУ получили повреждения в Горловке следующие объекты: улица Астахова, 29, – остекление, Полетаева, 140, – кровля, остекление, Есенина, кладбище — повреждено 20 памятников и 15 оградок. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 320 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.