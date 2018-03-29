В Берлине задержали неисправный туристический автобус с детьми из России

БЕРЛИН, 29 мар — РИА Новости. Полиция Берлина задержала неисправный туристический автобус почти с 40 детьми и подростками из России, возвращавшимися на родину, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

"Около 13.00 служащие обратили внимание на автобус, который ехал (по трассе) BAB 115 за городом. На таможенном пункте Dreilinden они остановили его и начали проверять. В автобусе находились около 40 детей и подростков, которые направлялись в Россию", — говорится в тексте пресс-релиза. Там уточняется, что инцидент произошел в понедельник днем.

В ходе проверки, по словам полиции, сразу были зафиксированы "сильно заржавевшие передние тормозные диски". Водителю предложили пройти тест, в ходе которого он должен был продемонстрировать экстренное торможение на скорости 30 км/ч. В результате автобус "сильно занесло вправо", говорится в заявлении полиции. После этого он был отправлен на проверку.

"Результат был ужасающим: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены. Подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что возникла высокая опасность пожара", — говорится в пресс-релизе по итогам осмотра автобуса.

Следовавшие автобусом дети и подростки были размещены в отеле, сообщили в полиции. Таким образом, возникла задержка в их отправке на родину. Водитель должен был оплатить гарантийный депозит. В пресс-релизе отдельно указана реакция учительницы, которая сопровождала маленьких россиян. Она выразила непонимание мерами правоохранителей, которые сочла чрезмерными в связи с такими "мелкими недостатками".

Куда следовал автобус с детьми и с какой целью он находился в Германии, в пресс-релизе не указано.