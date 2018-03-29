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Южная Корея и КНДР решили приложить усилия, чтобы саммит прошел успешно

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2617)
10:0529.03.2018
(обновлено: 10:08 29.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТОКИО, 29 мар — РИА Новости. Южная Корея и КНДР решили стремиться к успеху переговоров на высшем уровне, понимая их значение для денуклеаризации, сохранения мира и развития отношений двух корейских государств, заявил журналистам министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Председатель Китая Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пекине. 28 марта 2018
© REUTERS / KCNA
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"Юг и Север решили вместе прилагать усилия к тому, чтобы их переговоры на высшем уровне 2018 года прошли успешно на основе общего понимания важного исторического значения, которое имеет этот саммит для денуклеаризации Корейского полуострова, сохранения мира и развития отношений между Югом и Севером", — приводит слова министра информационное агентство Рёнхап.

Чо Мён Гюн возглавлял южнокорейскую делегацию на переговорах в четверг по подготовке межкорейского саммита, который решено провести 27 апреля.

По слова Чо Мён Гюна, в ходе дальнейшей подготовки к саммиту в апреле стороны могут провести еще одну встречу на высоком уровне.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018
© REUTERS / KCNA
Южная Корея и КНДР договорились провести саммит 27 апреля
В нынешних переговорах с северокорейской стороны принимал участие председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Перспективы диалога в Корее наметились после Нового года, когда в обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении послать на Олимпиаду в южнокорейском городе Пхёнчхан команду спортсменов с Севера. В Южной Корее с энтузиазмом восприняли эту идею и помимо спортсменов там в феврале побывали высокие официальные лица, в том числе формальный глава государства — председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам и сестра Ким Чен Ына, его помощница Ким Ё Чжон.

Такого уровня делегации еще никогда не посещали Южную Корею. В ответ в Пхеньян приехала делегация высокопоставленных лиц администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Наметились не только переговоры на высшем уровне КНДР и Южной Кореи, но и встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в поезде во время поездки в Пекин. 28 марта 2018
© REUTERS / KCNA
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Если корейские лидеры хотят встречаться в Корее, в той же демилитаризованной зоне, то Трамп и Ким Чен Ын скорее всего будут говорить друг с другом в третьей стране. Швеция выразила готовность предоставить для такого саммита свою территорию.

Не осталась в стороне и Япония, которая совсем еще недавно заявляла, что с КНДР вести диалог не время из-за продолжения ядерно-ракетной программы Пхеньяна. Теперь позиция Токио изменилась, и премьер-министр Японии Синдзо Абэ также не против встретиться с Ким Чен Ыном для обсуждения двусторонних проблем. И Южная Корея, и Япония даже заговорили о возможности трехсторонних саммитов с КНДР и США в будущем.

На фоне подготовки к межкорейским переговорам ранее на этой неделе Ким Чен Ын посетил на спецпоезде Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это была первая зарубежная поездка Ким Чен Ына после передачи ему по наследству власти в связи со смертью его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.

Как сообщалось ранее, глава МИД КНДР Ли Ён Хо планирует в апреле посетить Россию. Однако, как заявил пресс-секретарь главы российского государств Дмитрий Песков планов саммита РФ-КНДР в повестке президента нет.

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