Захарова сравнила доклад посольства Британии с детскими картинками

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что презентация по инциденту в Солсбери, которая была представлена послом Великобритании представителям иностранных посольств в Москве, напоминает детские картинки.
"Это шок, конечно. Это напоминает какие-то детские картинки. Так учат детей. Я не знаю, что это такое. Это презентация, сделанная на уровне учеников младших классов, которые освоили компьютер, на тему пересказа даже не того, что было в СМИ, а тех тезисов, которые были озвучены премьером Терезой Мэй, в ходе слушаний в парламенте на заданную тему. И то, все это хаотично, несвязно, обрывочно", — заявила Захарова в интервью телеканалу "Звезда".
Она отметила, что одна из страниц презентации – титульный лист, а оставшиеся пять страниц, в которых содержалась информация, — " это пять страниц не текста, а картинок".
Ранее Захарова назвала эту презентацию "провалом премьера Великобритании Терезы Мэй" и крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.