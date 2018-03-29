Захарова сравнила доклад посольства Британии с детскими картинками

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что презентация по инциденту в Солсбери, которая была представлена послом Великобритании представителям иностранных посольств в Москве, напоминает детские картинки.

Ранее издание " Коммерсант " опубликовало презентацию, которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых — титульный с заглавием "Инцидент в Солсбери". Газета пишет, что презентация практически не сообщает новой информации по "делу Скрипаля", отмечая лишь одно отличие — "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения".

"Это шок, конечно. Это напоминает какие-то детские картинки. Так учат детей. Я не знаю, что это такое. Это презентация, сделанная на уровне учеников младших классов, которые освоили компьютер, на тему пересказа даже не того, что было в СМИ, а тех тезисов, которые были озвучены премьером Терезой Мэй, в ходе слушаний в парламенте на заданную тему. И то, все это хаотично, несвязно, обрывочно", — заявила Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

Она отметила, что одна из страниц презентации – титульный лист, а оставшиеся пять страниц, в которых содержалась информация, — " это пять страниц не текста, а картинок".

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что в презентации не говорится о формуле вещества, которым могли быть отравлены Скрипаль и его дочь, не говорится о количестве людей, которые были задействованы в нападении, а также нет информации о форме и способе доставки вещества, не приведены фотографии с места инцидента.

Ранее Захарова назвала эту презентацию "провалом премьера Великобритании Терезы Мэй" и крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Подробнее о нервно-паралитическом веществе А-234 читайте в справке РИА Новости >>