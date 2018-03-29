Китай посоветовал США "не рыть себе яму"

ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китай посоветовал США воздержаться от мер, которые могли бы в той или иной мере спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли, иначе Вашингтон сам угодит в вырытую для других яму, заявил на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил представитель ведомства.

Отвечая на вопрос о том, какие ответные меры Китай намерен предпринять после введения США новых тарифов на сталь и алюминий, Гао Фэн сказал, что что ранее КНР опубликовал перечень контрмер, которые могут быть приняты в случае, если не удастся договориться с американской стороной. Консультации по этим мерам начнутся после 31 марта, когда истекает срок принятия предложений от общественности, включая различные министерства и бизнес-круги.

"Время для подачи предложений и комментариев истекает 31 марта, после чего мы учтем все высказанные мнения и проведем анализ, после чего своевременно опубликуем официальное заявление о том, какие меры будут приняты", — заявил Гао Фэн.

По его словам, что касается всеобщей озабоченности возможной эскалацией торговых разногласий Китая и США, "Пекин уже довольно четко обозначил свою позицию, мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным".

"Но мы нисколько не боимся торговой войны, мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будет защищать их всеми при помощи всех необходимых мер", — сказал он.

По его словам, "принятые США в отношении Китая меры в торгово-экономической сфере являются типичным образцом торгового протекционизма, отражение менталитета холодной войны".

Он добавил, что решение Китая открыть шире свой рынок для остального мира, как и убежденность в правильности такой политики, не изменится. "Мы надеемся, что США не будут продолжать действовать, не считаясь с мнением других, а вернутся на верный путь взаимовыгодного сотрудничества с Китаем".

"Мы надеемся, что США смогут остановиться, пока не поздно, в противном случае мы будем биться до победного конца", — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны, угроза которой появилась после введения США новых тарифов на сталь и алюминий, а также после подписания президентом США Дональдом Трампом меморандума "О борьбе с экономической агрессией Китая".

В ответ на действия США Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов. В частности, опубликован список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%. Среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи. При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.