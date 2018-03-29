Экс-кандидата в президенты Киргизии подозревают в подготовке захвата власти

БИШКЕК, 29 мар – РИА Новости. Экс-кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова, занявшего второе место в президентской гонке в прошлом году, подозревают в причастности к подготовке захвата власти и организации массовых беспорядков, об этом РИА Новости сообщил в четверг представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Лидер оппозиционной партии "Республика" экс-премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов занял второе место на выборах президента республики, прошедших 15 октября прошлого года. Набрав почти 34 процента голосов избирателей, он стал вторым после лидера гонки – нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого партией власти. Всего в выборах принимали участие 11 кандидатов.

"Следственное управление ГКНБ расследует уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова, которое было выделено в отдельное производство", — сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, ранее ГКНБ завершил следствие по делу депутата парламента Канатбека Исаева, который, по версии спецслужбы, готовил насильственный захват власти в случае проигрыша Бабанова под предлогом фальсификации итогов выборов президента.

Сразу после окончания выборов Генеральная прокуратура страны возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборной гонки. После этого Бабанов уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики. Позднее ЦИК страны удовлетворил заявление Омурбека Бабанова о досрочном сложении депутатских полномочий.