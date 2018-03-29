СИЭТЛ (США), 29 мар — РИА Новости. Граждане России, проживающие на западном побережье США, опасаются оказаться в западне после того, как в пятницу закроется генеральное российское консульство в Сиэтле, в особенности при необходимости срочной консульской помощи.

Евгения Кулик из Сиэтла пришла в среду в консульство с ребенком. "Теперь будет так много проблем. На нашем западном побережье не будет никакого консульства, и мы будем вынуждены летать через всю страну получать документы, а это не всегда возможно с маленькими детьми… Поэтому, если будет необходимость срочно съездить в Россию, для людей это будет похоже на западню", — сказала она РИА Новости.

Татьяна Палкунова, не проживающая в Сиэтле, прибыла в консульство забрать документы сразу после того, как узнала о предстоящем закрытии.

"Я в шоке. Когда я узнала из новостей о решении закрыть (консульство), я плакала. Это будет иметь огромное серьезное влияние на людей. Это консульство обслуживало столько штатов. Некоторые мои друзья, например, приезжали сюда из Айдахо… На всю страну осталось всего три консульства, это страшно. Мне страшно", — отметила Палкунова.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Власти США вслед за Великобританией, выражая солидарность, объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.

В итоге генконсульство в Сиэтле в срочном порядке начало выдавать паспорта людям, которые подавали документы. По оценкам консула-советника Халит Айсин, во вторник сотрудники обслужили 250-300 человек, примерно столько же в четверг. Работать с гражданами генконсульство заканчивает 30 марта. Доступ на территорию для сотрудников заканчивается 2 апреля.