СИЭТЛ (США), 29 мар — РИА Новости. Граждане России, проживающие на западном побережье США, опасаются оказаться в западне после того, как в пятницу закроется генеральное российское консульство в Сиэтле, в особенности при необходимости срочной консульской помощи.
Татьяна Палкунова, не проживающая в Сиэтле, прибыла в консульство забрать документы сразу после того, как узнала о предстоящем закрытии.
"Я в шоке. Когда я узнала из новостей о решении закрыть (консульство), я плакала. Это будет иметь огромное серьезное влияние на людей. Это консульство обслуживало столько штатов. Некоторые мои друзья, например, приезжали сюда из Айдахо… На всю страну осталось всего три консульства, это страшно. Мне страшно", — отметила Палкунова.
Власти США вслед за Великобританией, выражая солидарность, объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.
В итоге генконсульство в Сиэтле в срочном порядке начало выдавать паспорта людям, которые подавали документы. По оценкам консула-советника Халит Айсин, во вторник сотрудники обслужили 250-300 человек, примерно столько же в четверг. Работать с гражданами генконсульство заканчивает 30 марта. Доступ на территорию для сотрудников заканчивается 2 апреля.