КНДР и Южная Корея начали подготовительные переговоры к саммиту

ТОКИО, 29 мар — РИА Новости. Высокопоставленные представители делегаций КНДР и Южной Кореи начали в четверг переговоры по подготовке к саммиту двух корейских государств. Они проходят в здании "Тхонильгак" северокорейской стороны демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.

Делегацию Северной Кореи из трех человек возглавил председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Южнокорейскую сторону представляет министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Как сообщало агентство Рёнхап, ожидается, что на подготовительных переговорах будет обсуждаться конкретная дата ожидаемого в конце апреля саммита двух корейских государств и его повестка дня.

Перспективы диалога в Корее наметились после Нового года, когда в обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении послать на Олимпиаду в южнокорейском городе Пхёнчхан команду спортсменов с Севера. В Южной Корее с энтузиазмом восприняли эту идею и помимо спортсменов там в феврале побывали высокие официальные лица, в том числе формальный глава государства — председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам и сестра Ким Чен Ына, его помощница Ким Ё Чжон.

Такого уровня делегации еще никогда не посещали Южную Корею. В ответ в Пхеньян приехала делегация высокопоставленных лиц администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Наметились не только переговоры на высшем уровне КНДР и Южной Кореи, но и встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Если корейские лидеры хотят встречаться в Корее, в той же демилитаризованной зоне, то Трамп и Ким Чен Ын скорее всего будут говорить друг с другом в третьей стране. Швеция выразила готовность предоставить для такого саммита свою территорию.

Не осталась в стороне и Япония, которая совсем еще недавно заявляла, что с КНДР вести диалог не время из-за продолжения ядерно-ракетной программы Пхеньяна. Теперь позиция Токио изменилась и премьер-министр Японии Синдзо Абэ также не против встретиться с Ким Чен Ыном для обсуждения двусторонних проблем. И Южная Корея, и Япония даже заговорили о возможности трехсторонних саммитов с КНДР и США в будущем.

На фоне подготовки к межкорейским переговорам ранее на этой неделе Ким Чен Ын посетил на спецпоезде Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это была первая зарубежная поездка Ким Чен Ына после передачи ему по наследству власти в связи со смертью его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.

Как сообщалось ранее, глава МИД КНДР Ли Ён Хо планирует в апреле посетить Россию. Однако, как заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планов саммита РФ-КНДР в повестке президента нет.