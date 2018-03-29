КНДР и Южная Корея начали подготовительные переговоры к саммиту

ТОКИО, 29 мар — РИА Новости. Высокопоставленные представители делегаций КНДР и Южной Кореи начали в четверг переговоры по подготовке к саммиту двух корейских государств. Они проходят в здании "Тхонильгак" северокорейской стороны демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.
Как сообщало агентство Рёнхап, ожидается, что на подготовительных переговорах будет обсуждаться конкретная дата ожидаемого в конце апреля саммита двух корейских государств и его повестка дня.
Перспективы диалога в Корее наметились после Нового года, когда в обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении послать на Олимпиаду в южнокорейском городе Пхёнчхан команду спортсменов с Севера. В Южной Корее с энтузиазмом восприняли эту идею и помимо спортсменов там в феврале побывали высокие официальные лица, в том числе формальный глава государства — председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам и сестра Ким Чен Ына, его помощница Ким Ё Чжон.
Если корейские лидеры хотят встречаться в Корее, в той же демилитаризованной зоне, то Трамп и Ким Чен Ын скорее всего будут говорить друг с другом в третьей стране. Швеция выразила готовность предоставить для такого саммита свою территорию.
Не осталась в стороне и Япония, которая совсем еще недавно заявляла, что с КНДР вести диалог не время из-за продолжения ядерно-ракетной программы Пхеньяна. Теперь позиция Токио изменилась и премьер-министр Японии Синдзо Абэ также не против встретиться с Ким Чен Ыном для обсуждения двусторонних проблем. И Южная Корея, и Япония даже заговорили о возможности трехсторонних саммитов с КНДР и США в будущем.
Как сообщалось ранее, глава МИД КНДР Ли Ён Хо планирует в апреле посетить Россию. Однако, как заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, планов саммита РФ-КНДР в повестке президента нет.