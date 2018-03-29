Британские СМИ ужаснулись супероружию России

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Британское издание Daily Star вспомнило о существовании российской системы управления ядерным ударом "Периметр".

Система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука" — полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.

Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр заявил в интервью газете, что система все еще действует и даже совершенствуется.

Однако, не смотря на "ужасающий концепт" комплекса, "Периметр" вносит свой вклад в снижение риска ядерной войны. По мнению эксперта, "Периметр" является приемлемым и этическим способом предотвращения ядерной войны.

"Существование "Мертвой руки" означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие", — пишет издание.

При этом, Блэр выразил мнение, что, если "Периметр" может быть уязвим для кибератак, то он будет представлять угрозу для мировой безопасности.

Первого марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о создании в России новейших видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия. Президент представил ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и лазерное оружие.

Президент подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".

Чуть позже — в интервью в фильме "Миропорядок-2018" — Путин уточнил, что Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.