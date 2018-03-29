РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Российских дипломатов в Сиэтле обязали покинуть город до 25 апреля‍

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (418)
03:2829.03.2018
0600
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown SeattleВид на город Сиэтл в США. Архивное фотоВид на город Сиэтл в США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сотрудникам российского генерального консульства в Сиэтле предписали покинуть город до 25 апреля, сообщил РИА Новости консул-советник России в Сиэтле Халит Айсин.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
США обеспечат безопасность изымаемой резиденции генконсула в Сиэтле

"В пять вечера 30 числа прекращается прием. Доступ в помещение завершается в 23.59 первого апреля. А нам всем распределиться по другим точкам до 23.59 24 апреля", — заявил собеседник агентства.

Также на сайте ведомства отмечается, что прием граждан прекратился с 26 марта, а до 30 марта будет осуществляться лишь выдача готовых паспортов. В связи с этим, консульство призвало россиян не откладывать визит на последний день.

"Гражданам, которые при подаче заявления об оформлении паспорта одновременно подали заявления о пересылке, готовые паспорта будут направлены по почте", — сообщается в дипведомстве.

Позже стало известно, что сотрудников консульства в Сиэтле распределят по двум дипведомствам в Хьюстоне и Нью-Йорке, а так же в посольство в Вашингтоне. В настоящий момент консульство в Сиэтле насчитывает семь сотрудников.

"Из солидарности"

В британском городе Солсбери 4 марта отравили британского шпиона, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту, однако Россия эти заявления отвергает, называя их бездоказательными.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Niklas Halle'n
Джонсон поблагодарил страны, выславшие российских дипломатов
Американские власти вслед за британскими, выражая "солидарность", объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН. Кроме того, закрывается российское генконсульство в Сиэтле. НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.

В этой связи, Генеральное консульство России в Сиэтле приступило к срочной выдачи паспортов российским гражданам, подававшим документы. По оценкам консула-советника Айсина, во вторник сотрудники обслужили 250-300 человек, примерно столько же в четверг.

Реакция России

Москва жестко раскритиковала высылку российских дипломатов и пообещала применить зеркальные меры.

Панорама Любляны, Словения. Архив
© Fotolia / kasto
Глава МИД Словении выступил против высылки российских дипломатов
Так сотрудники посольства России в США провели в микроблоге ведомства в Twitter опрос, в котором предложили проголосовать за закрытие одного из трех американских консульств на территории России: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.

Голосование завершилось через сутки, за которые в опросе поучаствовали 57,5 тысячи человек, а запись ретвитнули около 2,9 тысячи раз.

Почти половина проголосовавших — 47 процентов — выбрали Санкт-Петербург, за закрытие генконсульства США в Екатеринбурге высказались 35 участников опроса. Третье место опрошенные отдали Владивостоку с 18 процентов голосов.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архив
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Матвиенко назвала высылку дипломатов продуманной провокацией
В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил резкий протест американским властям, назвав действия США неправомерными и напомнив об отсутствии доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери.

Также глава МИД Сергей Лавров пообещал ответ на "хамство" США и других стран Запада.

"Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем", — заключил министр.
Кроме того, по мнению Лаврова, решение о высылке российских дипломатов стало результатом "колоссального давления и шантажа" Вашингтона.

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
Какие страны высылают российских дипломатов
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена