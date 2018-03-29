В Египте огласили первые результаты выборов президента

КАИР, 29 мар — РИА Новости. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси с большим отрывом лидирует на выборах главы государства после первоначального подсчета голосов в целом ряде избирательных участков на территории страны, сообщает портал издания "Youm7".

Согласно данным газеты, ссылающейся на поступающие с территориальных избирательных участков цифры, Абдель Фаттах ас-Сиси значительно опережает своего соперника, на большинстве из участков набирая свыше 90% голосов.

"Первоначальные данные, поступившие с 5 тысяч 934 избирательных участков, свидетельствуют о лидерстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, за которого отдали голоса 9 миллионов 200 тысяч человек, тогда как за его конкурента Мустафу Мусу проголосовали 250 тысяч человек", — сообщает издание.

Жители Египта выбирали будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса.

Избирательные участки на выборах президента Египта закрылись в среду вечером в 22.00 по местному времени (23.00 мск).

О явке на выборах поступали самые противоречивые сведения. В центре Каира в районах Замалек журналисты могли констатировать полупустые участки. В то же время в густонаселенных районах Булак и Ард аль-Лива наблюдалась очереди желающих проголосовать.

Все три дня по египетской столице разъезжали автомобили с громкоговорителями, из которых раздавались призывы прийти на избирательные участки.

Чтобы стимулировать явку к урнам для голосования власти неоднократно напоминали о том, что закон предусматривает штраф в размере 500 египетских фунтов (28,5 долларов) для каждого избирателя, внесенного в списки, но не пришедшего на избирательный участок без уважительной причины.

Всего в избирательных списках значатся порядка 60 миллионов граждан страны. В провинциях Египта работали свыше 13 тысяч избирательных комиссий. Ожидается, что результаты голосования обнародуют 2 апреля.