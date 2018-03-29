В Венесуэле не менее пяти человек погибли при бунте в тюрьме, сообщили СМИ

МЕХИКО, 29 мар – РИА Новости. Не менее пяти заключенных погибли в среду в результате бунта и пожара в центре временного содержания при полиции штата Карабобо в Венесуэле, сообщает колумбийское радио Blu.

По данным портала Comercio, всего в центре в городе Валенсия находилось порядка ста человек, причем содержались они в ужасных условиях. Власти пока не предоставили никакой официальной информации о событиях, однако в сети появились фотографии, на которых видно здание центра в клубах дыма.

Во время бунта были ранены двое полицейских. При этом ряд источников сообщает о гораздо большем числе погибших, в основном в результате удушья угарным газом. Например, депутат парламента Хуан Мигель Матеус сообщил в своем микроблоге в Twitter о 70 погибших, по имеющимся у него неофициальным данным.