До Brexit год, а люди до сих пор не знают, к чему готовиться

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости. Ровно год прошел с момента официального запуска британским правительством процесса выхода Великобритании из ЕС и ровно год остается до самого выхода. За это время переговоры не раз заходили в тупик, по ряду вопросов Великобритании и ЕС договориться все же удалось, однако множество проблем остаются нерешенными. Между тем, тема выхода из ЕС в Соединенном Королевстве стоит настолько остро, что глянцевый журнал Tatler недавно внес в список рекомендаций для проведения идеального вечернего банкета совет не произносить слово "Brexit", чтобы гости, не ровен час, не переругались.

Что сделали

В последние несколько недель тема Brexit, однако, отошла на второй план из-за событий вокруг инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в произошедшем Россию, что привело к крупному международному скандалу. С российской стороны не раз звучали версии о том, что инцидент с отравлением Скрипаля — это маневр, с помощью которого британские власти могли отвлечь внимание общественности от не слишком удачных переговоров по Brexit.

За год Великобритании и ЕС удалось достичь договоренностей о правах британских граждан в ЕС и европейских граждан в Британии, о границе с Ирландией, о финансовых обязательствах Британии перед ЕС после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде после Brexit.

"Общей целью соглашения о выходе Британии из ЕС в том, что касается взаимной защиты граждан ЕС и Великобритании, является сохранение прав, полученных в рамках ЕС и в результате сделанного людьми жизненного выбора", — говорилось в тексте доклада сторон, опубликованного в декабре прошлого года.

Что касается Ирландии, стороны договорились сохранить максимально свободную границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. При этом Великобритания обязалась соблюдать те правила свободного рынка и таможенного союза, которые способствуют сотрудничеству Северной Ирландии и Республики Ирландия.

Что касается "отступных", то конкретная сумма, которую выплатит Британия, в декабре прошлого года не называлась, но стороны договорились о методике ее расчета. Позднее премьер Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что, согласно оценкам, Великобритания должна будет выплатить ЕС сумму в диапазоне 35-39 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 48-55 миллиардов долларов).

19 марта нынешнего года главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье объявил, что Евросоюз и Великобритания договорились о переходном периоде в отношениях, который должен начаться после отделения страны от Евросоюза.

Переходный период начнется сразу после Brexit — с 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

Глава Евросовета Дональд Туск 23 марта объявил, что Евросоюз готов начать переговоры с Великобританией о структуре будущих отношений после Brexit. Лидеры 27 стран ЕС подчеркнули намерение сохранить тесное партнерство с Великобританией после Brexit в сфере экономики, борьбы с терроризмом и международной преступностью, обороны и внешней политики, говорится в тексте указаний, согласованных саммитом.

Что осталось сделать

За год Тереза Мэй выступила с тремя важными речами, в которых повторяла, что, выходя из ЕС, Великобритания не покидает Европу, что Соединенное Королевство остается предано интересам обеспечения европейской безопасности и что рассчитывает заключить с ЕС соглашение о свободной торговле, которое будет уникальным и которое будет отвечать интересам обеих сторон.

По всем направлениям, по которым уже удалось договориться, сторонам предстоит прорабатывать конкретные решения. Так, хотя стороны согласились обеспечить взаимную защиту прав граждан, как именно это будет сделано, пока не совсем ясно. Неясно пока, как именно будет организована процедура регистрации европейских граждан в Великобритании после Brexit и во время переходного периода, какая именно дата станет "точкой отсечения" для введения новых правил для европейцев.

Также по-прежнему непонятно, как именно будет обеспечена "максимально свободная" граница между Республикой Ирландия и Северной Ирландией и при этом не нарушена целостность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Детали "переходного периода" также нуждаются в уточнении.

Главная же задача, стоящая перед Великобританией и ЕС – договориться о будущих отношениях, при том, что ЕС настаивает на том, что не допустит "избирательного подхода" со стороны Великобритании, и что раз Соединенное Королевство приняло решение покинуть ЕС, то ни о каком сохранении членства в едином рынке и таможенном союзе не может быть и речи.

Британская экономика уже понесла потери из-за неопределенности, связанной с Brexit: замедлились темпы роста ВВП, выросла инфляция и ослаб британский фунт. Компании боятся, что власти не смогут заключить выгодную торговую сделку с ЕС, инвесторы замедлили инвестиции в проекты и бизнес.

Британские власти заявили, что хотели бы сохранить членство в основных отраслевых агентствах ЕС. Речь идет о Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA), а также о Европейском химическом агентстве (ECHA).

Кроме этого, в числе амбиций Великобритании — сохранить особый статус Лондона как международного финансового центра. Как заявил в марте министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд, положение о функционировании и регулировании британского финансового сектора после Brexit должно стать частью будущей торговой сделки между Лондоном и Брюсселем. Заключение соглашения, согласно которому британские и европейские участники финансового рынка, а также их клиенты, смогут беспрепятственно вести операции в Лондоне и в ЕС, отвечают интересам обеих сторон, подчеркнул он.

Ряд международных банков, чьи штаб-квартиры расположены в британской столице, неоднократно заявляли о готовности покинуть Лондон и перевести сотрудников в города ЕС в случае, если стороны не смогут заключить взаимовыгодную сделку по Brexit. Однако на сегодняшний день пока ни один из банков не вывел штаб-квартиры или сотрудников из Лондона.

Многое будет зависеть и от условий переходного периода, которые предстоит обсудить Лондону и Брюсселю в ближайшее время.

Второй референдум?

А британским парламентариям, между тем, еще предстоит окончательно принять законопроект о выходе из ЕС, который позволит перевести нормы европейского законодательства в британскую правовую систему.

Жители Британии, между тем, все больше склоняются к мысли о необходимости проведения второго референдума о членстве в ЕС. Так, в январе исследовательская компания ICM провела опрос, результаты которого показали, что 58% граждан выступают за проведение второго референдума. В качестве доводов для организации повторного голосования все чаще называется ненадлежащая подготовка правительства к выходу из ЕС, фактическое отсутствие четких планов по будущим действиям и связанная с этим неопределенность. Важный фактор – возможность ухудшения состояния британской экономики после Brexit. Вызывает критику и слабая позиция Британии на переговорах с ЕС, которые несильно продвинулись с момента начала летом 2017 года.

В феврале идею проведения второго референдума поддержал и бывший премьер Джон Мейджор. Он стал самым высокопоставленным консерватором, выступивший с критикой стратегии правительства Терезы Мэй по Brexit, назвав ее нереалистичной.

"Необходимо, чтобы парламент разработал (по итогам переговоров Британии и ЕС) документ, в котором принял бы или отверг финальные договоренности, направил бы их на доработку переговорщикам или же постановил провести второй референдум. Вот что означает суверенитет парламента… Никто не знает, какой может быть воля народа. Пусть парламент решит. Или отдаст решение этого вопроса людям", — сказал Мэйджор, выступая в Лондоне.

Он призвал правительство Мэй сменить курс и задуматься о том, с какими трудностями столкнутся граждане вышедшей из ЕС страны.

"Я не знаю ни одного прецедента, когда правительство реализует политику, направленную на то, чтобы сделать страну и ее народ беднее. Сейчас это очевидно, и правительство должно сменить курс", — сказал он, добавив, что, по его данным, только в работающих в Британии японских компаниях после Brexit могут быть сокращены 125 тысяч рабочих мест.

Заочно поддержал бывшего премьера и лорд Джон Керр, автор той самой статьи 50, которую задействовала Великобритания для выхода из Евросоюза. Выступая в палате лордов во время февральских дебатов по законопроекту о Brexit, Керр заявил, что "ЕС мог бы перенести срок наступления Brexit, если парламент решит провести второй референдум".

Общество все активнее призывает провести второй референдум. В марте по всей стране прошли многочисленные акции протеста, которые собрали сотни тысяч сторонников сохранения единства. Акции прошли в Лидсе, Эдинбурге, Майденхеде, Эксетере, Оксфорде, Ипсуиче, Линкольне, Ньюкасле, Лондоне.

Паспорт в кармане



При этом жители страны все же готовятся к Brexit. Работающие и живущие в ЕС граждане ЕС заранее получают статус резидента Великобритании, боясь потерять право на работу после выхода страны из ЕС. Несмотря на заверения британских властей о том, что процедура оформления будет простой, быстрой и прозрачной, многие не верят этому и уже получили британские документы.

"Я не хотела ждать, никто не знает, что (какие ограничения и требования) британцы введут. Они постоянно что-то меняют, вводят новые условия. Я хотела бы продолжить работать в Лондоне, поэтому мне потребовался статус резидента. Я получила его быстро, но сейчас все мои знакомые бросились его оформлять. Думаю, ближе к Brexit будут и очереди, и задержки", — рассказала РИА Новости гражданка Эстонии Анна, работающая няней в Великобритании.

По ее словам, никто не ожидал Brexit и никто не верил, что он может произойти.

"Да, все это влечет неудобства и проблемы. Я надеюсь, что его (Brexit) отменят. Это глупость", — добавила она.

Сотрудница отдела управления капиталами в одном из крупнейших британских банков, гражданка Латвии Камилла после референдума о выходе из ЕС подала заявление на получение британского паспорта.

"Я имела право на работу в Британии и по документам ЕС. Но из-за дальнейшей неопределенности я решила получить британские документы. По срокам нахождения в Британии я могла подать прошение о принятии британского гражданства. Да, я сделала это ради карьеры, это прагматичный шаг. Я хочу и дальше работать в этом банке", — сказала собеседница агентства.

Британцы же, наоборот, пытаются оформить паспорта стран ЕС на случай "жесткого" Brexit. Те, у кого есть возможность, оформляют французские, германские или ирландские паспорта. В начале марта паспортная служба МИД Ирландии призналась, что ее работа полностью блокирована резким ростом заявлений на выдачу паспортов, а срок оформления документов вырос в несколько раз и значительно превышает заявленные на сайте две недели.

Меньше мигрантов – меньше прибыли



Одним из главных аргументов сторонников Brexit в 2016 году был следующий: выход из состава Европейского союза даст Великобритании больше контроля над иммиграционными потоками. Многие граждане объясняли свое решение на референдуме в пользу ухода от ЕС, в том числе, тем, что мигранты занимают рабочие места британцев и оказывают негативное влияние на уровень качества жизни в стране.

Такая риторика сторонников Brexit дала известные результаты, кроме того политики подкрепили ее декларацией долгосрочной цели на снижение чистого притока мигрантов до 100 тысяч человек в год. Согласно январскому прогнозу лондонского Института директоров, объединяющего порядка 30 тысяч руководителей бизнес-компаний, в 2018 году этот показатель уже снизится и составит примерно 180 тысяч человек.

Специалисты, однако, говорят, что, хотя мигрантов и станет меньше, а рабочие места останутся за британцами, снижение потока приезжих отрицательно скажется на экономическом росте страны, поскольку британский рынок труда и британские компании просто не подготовлены должным образом к результату Brexit. Речь, в первую очередь, идет о мигрантах из стран Евросоюза. Как к этому можно подготовиться – не очень ясно, потому что выход Великобритании из Евросоюза — это беспрецедентный процесс: ранее из состава ЕС не выходило ни одно государство.

Совет по вопросам миграции (Migration Advisory Committee) по заказу правительства подготовил доклад, в ходе работы авторы опросили более чем 400 компаний. Как ожидается, доклад будет опубликован в сентябре, но уже сейчас в СМИ появились выдержки из него, в частности, следующие: "Низкая миграция весьма вероятно приведет к малому росту в сфере занятости и низкому росту производства". Что же касается неподготовленных фирм, то эксперты опасаются, прежде всего, "переменчивого и жесткого рынка труда, в котором конкуренция друг с другом может стать более активной, чем в прошлом".

По данным Грузовой транспортной ассоциации среди водителей трейлеров, соотношение водителей-граждан Британии и водителей-граждан стран ЕС – составляет, по меньшей мере, 7 к 1, то есть на семь британцев за рулем грузовика приходится минимум один иностранец. По словам президента ассоциации Ли Помлетта, многие уже начинают уезжать домой, потому что в своем будущем в Британии они не уверены, а в континентальной Европе для них появляются новые рабочие места.

"Поляков ждут обратно в Польше как никогда. Их ждут в Германии как никогда. Там есть глобальный рынок труда, который мобильнее, чем когда либо", — указывает Помлетт. На это, правда, можно сказать, что свой ответ британские власти уже подготовили — правительственный департамент транспорта в августе прошлого года сообщил о планах использования в стране полуавтономных грузовиков; предполагается, что они будут эксплуатироваться в составе автоколонн. На нововведение выделили 8,1 миллиона фунтов стерлингов.

Что же касается пищевой промышленности, то, по данным Би-би-си, около 33% занятых в этой сфере людей – иностранцы из ЕС. Технологий по замене их на роботов пока британской общественности не представляли.