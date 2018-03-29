Саудовская Аравия перенесла саммит ЛАГ в Дахран

КАИР, 29 мар — РИА Новости. Саммит Лиги арабских государств пройдет в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии, а не в столице, как планировалось ранее, об этом заявило министерство культуры и информации Саудовской Аравии.

Ранее генеральный секретарь региональной организации Ахмед Абу Зейд сообщил журналистам о том, что встреча в верхах будет проходить в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде.

"29-й саммит Лиги арабских государств пройдет 15 апреля в городе Дахран (в провинции Эш-Шаркия)", — говорится в распространенном ведомством сообщении.

В сообщении не указывается причина переноса места проведения саммита из столицы Саудовской Аравии в небольшой город на восточном побережье страны, коим является Дахран.

Изначально проведение саммита было намечено на последние числа марта, однако в связи с проведением 26-28 марта президентских выборов в Египте, главы МИД ЛАГ приняли решение перенести встречу на середину апреля.

Возглавляемая Эр-Риядом военная коалиция, воюющая в Йемене, в понедельник заявила, что перехватила и уничтожила семь баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена, три из которых были нацелены на столицу королевства город Эр-Рияд.

Как сообщил телеканал Al-Arabiya, при падении обломков ракет на жилые районы погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.