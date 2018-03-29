В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России возмутилось отказом американского посольства в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной России по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Москва расценивает действия Вашингтона как "очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях".

"Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип "О спорт, ты — мир". Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов", — заявила она.

Действия американской стороны Захарова оценила как дискриминацию и грубое нарушение обязательств "как государства, взявшего провести у себя международные соревнования".

Кроме того, Захарова выразила надежду на то, что инцидент не останется без внимания мирового спортивного сообщества.