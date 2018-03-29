Замгенсека ООН по политическим вопросам стала американка

ООН, 29 мар — РИА Новости. Новым заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам стала представительница США Роузмэри Дикарло. О назначении объявила пресс-служба ООН.

На этом посту Дикарло, которая сейчас является президентом Национального комитета американской внешней политики и профессором в Йельском университете, сменит своего соотечественника Джеффри Фелтмана. Контракт Фелтмана истекает 31 марта. На эту должность он заступил в 2012 году при Пан Ги Муне.

В пресс-службе ООН отметили 35-летний дипломатический и преподавательский опыт Дикарло. В госдепартаменте США она служила в качестве заместителя постоянного представителя при ООН, а также занималась европейской и евразийской проблематикой. Ранее Дикарло работала в посольствах США в Росси и Норвегии.

Дикарло говорит на русском и французских языках.