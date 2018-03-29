МЕХИКО, 29 мар – РИА Новости. Куба выражает свою озабоченность решением о высылке российских дипломатов из ряда стран, сообщает в среду кубинский МИД.

Некоторые страны Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, когда был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломата.

"Мы с озабоченностью наблюдаем высылку многочисленной группы российских дипломатов со стороны США и стран-членов НАТО. Эти действия, которые были предприняты без получения результатов беспристрастного расследования событий, не согласовываются с диалогом, пониманием и сотрудничеством, которые должны преобладать в международных отношениях как путь решения любых противоречий в соответствии с духом норм международного права и устава ООН", — говорится в заявлении генерального директора по работе со СМИ МИД Кубы Алехандро Гонсалеса Галеано.

По мнению кубинских властей, именно сотрудничество должно преобладать над конфронтацией, а односторонние действия должны отвергаться, так как наносят вред международной стабильности.