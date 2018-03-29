Трамп назначил личного врача министром по делам ветеранов

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду сообщил об очередных изменениях в своей администрации: новым министром по делам ветеранов предложен личный врач главы государства адмирал Ронни Джексон, который сменит на этом посту Дэвида Шулькина.Twitter.
Кандидатуру 50-летнего Джексона, который работает врачом в Белом доме с администрации Джорджа Буша-младшего, должен будет утвердить сенат.
Шулькин, который при администрации Барака Обамы занимал пост заместителя министра по делам ветеранов, приступил к обязанностям главы ведомства в феврале 2017 года.
О причинах таких кадровых решений ни Трамп, ни представители Белого дома пока не сообщают. Однако в июле 2017 года стало известно, что Шулькин во время служебной командировки в Европу проводил время за осмотром достопримечательностей и в магазинах, а позднее дал неверные показания об этом генеральному инспектору министерства. Расходы на такую "командировку" оценили в более чем 122 тысячи долларов. Результаты этой проверки стали известны в феврале. —0-