Украина выразила готовность направить военных в Мали

Украинские военнослужащие во время посадки в самолет. Архивное фото

Украинские военнослужащие во время посадки в самолет. Архивное фото

ООН, 29 мар — РИА Новости. Украина готова предоставить ООН военных для миротворческой миссии организации в Мали. Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Как ранее объявил президент Украины, мы готовы расширить географию нашей вовлеченности в операции ООН по поддержанию мира. Так, например, мы готовы участвовать в миссии ООН в Мали", — заявил украинский посол на заседании Совета Безопасности ООН по улучшению работы операций по поддержанию мира.

Из 15 развернутых на данный момент операций по поддержанию мира, самые большие контингенты находятся в Мали, Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ сообщил, что "с момента отправки в 2013 году миссии в Мали, в стране погибло более 140 миротворцев".