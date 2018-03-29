Сотрудников российского генконсульства в Сиэтле распределят в другие миссии

СИЭТЛ, 29 мар – РИА Новости. Сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле будут распределены по двум генконсульствам РФ в США в Хьюстоне и в Нью-Йорке, а так же в посольство в Вашингтоне, заявил в среду РИА Новости консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

"Сотрудники генконсульства будут распределены по вышеупомянутым точкам: Вашингтон и генконсульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке", — сказал он, отметив, что исключение составляют лишь те сотрудники, у которых заканчивается командировка.

В настоящий момент консульство в Сиэтле насчитывает семь сотрудников.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Власти США вслед за Великобританией, выражая солидарность, объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.

В итоге генконсульство в Сиэтле в срочном порядке начало выдавать паспорта людям, которые подавали документы. По оценкам Айсина, во вторник сотрудники обслужили 250-300 человек, примерно столько же в четверг. Работа с гражданами генконсульство заканчивает 30 марта. Доступ на территорию для сотрудников заканчивается 2 апреля.