США обеспечат безопасность изымаемой резиденции генконсула в Сиэтле

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что ведомство будет обеспечивать безопасность дипсобственности РФ в Сиэтле, а именно изымаемой резиденции российского генконсула в этом городе.

В понедельник США объявили о высылке из страны 60 дипломатов, а также закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в семидневный срок из-за отравления 4 марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Генконсульство РФ в Сиэтле снимает офисное помещение в аренду, однако, как рассказал РИА Новости консул-советник Халит Айсин, здание резиденции российского генконсула находится в собственности РФ.

"Мы будем обеспечивать безопасность и поддерживать в надлежащем состоянии эти объекты собственности в соответствии с нашими обязанностями", — сообщил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

По мнению Айсина, резиденцию генерального консула России в Сиэтле ждет та же судьба, что и дипломатическую собственность России в Сан-Франциско и Вашингтоне. Он, в частности, назвал это "неприкрытым захватом нашей собственности".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.