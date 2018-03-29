США обеспечат безопасность изымаемой резиденции генконсула в Сиэтле

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель госдепа США сообщил РИА Новости, что ведомство будет обеспечивать безопасность дипсобственности РФ в Сиэтле, а именно изымаемой резиденции российского генконсула в этом городе.
"Мы будем обеспечивать безопасность и поддерживать в надлежащем состоянии эти объекты собственности в соответствии с нашими обязанностями", — сообщил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.
По мнению Айсина, резиденцию генерального консула России в Сиэтле ждет та же судьба, что и дипломатическую собственность России в Сан-Франциско и Вашингтоне. Он, в частности, назвал это "неприкрытым захватом нашей собственности".
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.