В МИД прокомментировали закрытие резиденции российского генконсула в Сиэтле

СИЭТЛ, 29 мар – РИА Новости. Закрытие резиденции генконсула РФ в Сиэтле является неприкрытым захватом российской собственности, заявил в среду РИА Новости консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

Отвечая на вопрос, что ждет российскую резиденцию генконсула в Сиэтле, он ответил: "То же, что и с резиденцией в Сан-Франциско. Нам предписано покинуть Сиэтл до 24 апреля".

"Да, это наша собственность. Судьбу ее легко просчитать – она такая же, как и у генконсульства в Сан-Франциско. Это неприкрытый захват нашей собственности, которая не вписывается ни в какие нормы международного права", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что "нарушается один из основных американских законов – право на частную собственность".

"Это наша собственность. На каком основании они ее блокируют? То есть иначе, как захват, это не назовешь", — отметил консул-советник.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Власти США вслед за Великобританией, выражая солидарность, объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Кроме того, госдепартамент заявлял, что решение принималось, исходя из принципа паритета. То есть количество дипмиссий у двух стран должно быть одинаковым. И представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявляла, что этот паритет достигнут. Теперь после решения о генконсульстве в Сиэтле выходит, что паритет был нарушен.

Посольство РФ в США даже устроило голосование в сети по вопросу, какое генконсульство Соединенных Штатов должно быть закрыто в ответ (в Екатеринбурге, Владивостоке или Санкт-Петербурге). Тем не менее, на уточняющий вопрос РИА Новости, можно ли оценивать шаги США, как нарушение ранее ими же требуемого паритета, представитель госдепартамента заявил, что ему нечего добавить к уже сказанному на брифингах.