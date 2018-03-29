В МИД прокомментировали закрытие резиденции российского генконсула в Сиэтле

СИЭТЛ, 29 мар – РИА Новости. Закрытие резиденции генконсула РФ в Сиэтле является неприкрытым захватом российской собственности, заявил в среду РИА Новости консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.
"Да, это наша собственность. Судьбу ее легко просчитать – она такая же, как и у генконсульства в Сан-Франциско. Это неприкрытый захват нашей собственности, которая не вписывается ни в какие нормы международного права", — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что "нарушается один из основных американских законов – право на частную собственность".
"Это наша собственность. На каком основании они ее блокируют? То есть иначе, как захват, это не назовешь", — отметил консул-советник.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Власти США вслед за Великобританией, выражая солидарность, объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. НАТО отозвала аккредитацию у семи сотрудников российского постпредства при альянсе.
Кроме того, госдепартамент заявлял, что решение принималось, исходя из принципа паритета. То есть количество дипмиссий у двух стран должно быть одинаковым. И представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявляла, что этот паритет достигнут. Теперь после решения о генконсульстве в Сиэтле выходит, что паритет был нарушен.