В Госдепе надеются наладить сотрудничество с Россией

ТАЛЛИН, 28 мар — РИА Новости. США надеются в будущем наладить сотрудничество с Россией, заявила в среду эстонской газете Postimees представитель госдепартамента США по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер.

"США не хотят войны с Россией. Мы хотим мирного сотрудничества и добрых отношений. И будем надеяться, что в будущем его удастся наладить. Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. Мы любим русских. Выходцы из России живут в США. Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России", — сказала Акер.

Отвечая на вопрос об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Акер заявила, что США полностью доверяет данным, которые представила Великобритания.

"Мы полностью доверяем тем данным, которые собрали наши британские друзья в ходе своего расследования. Я понимаю русскоязычных жителей Эстонии, которые находятся в разных информационных пространствах. Очень трудно разобраться в ситуации, когда с одной стороны говорят одно, а с другой стороны — другое. Но я бы хотела обратить внимание на то, какое количество стран присоединилось к этому шагу", — отметила представитель госдепа.

Акер подчеркнула, что не уполномочена раскрывать детали, но заверила, что доказательства Великобритании, представленные мировому сообществу, достаточно убедительны для того, чтобы принять тяжелую правду.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.