В Египте начали подсчет голосов на президентских выборах

Мужчина голосует на избирательном участке в Каире во время выборов президента Египта

Мужчина голосует на избирательном участке в Каире во время выборов президента Египта

КАИР, 28 мар — РИА Новости, Надим Зуауи. Избирательные участки на выборах президента Египта закрылись в среду вечером в 22.00 по местному времени (23.00 мск), начат подсчет голосов, сообщила египетская избирательная комиссия.

Примечательно, что голосование в среду было продлено на час, несмотря на то, что оно продолжалось три дня.

Жители Египта выбирали будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" (Завтра) Муса Мустафа Муса.

Как рассказал журналистам премьер-министр Египта Шериф Исмаил, в целом по стране активность избирателей была на хорошем уровне, если не считать ряд провинций, где из-за погодных условий поток избирателей на участки было не впечатляющим.

"Плохие погодные условия в Александрии, Эль-Вади Эль-Гедид и Асьюте стали причиной снижения числа проголосовавших, однако в остальных провинциях явка была на хорошем уровне", — сказал премьер за несколько часов до закрытия участков.

О явке на выборах поступали самые противоречивые сведения. В центре Каира в районах Замалек журналисты могли констатировать полупустые участки. В то же время в густонаселенных районах Булак и Ард аль-Лива наблюдалась очереди желающих проголосовать.

Все три дня по египетской столице разъезжали автомобили с громкоговорителями, из которых раздавались призывы прийти на избирательные участки.

Чтобы стимулировать явку к урнам для голосования власти неоднократно напоминали о том, что закон предусматривает штраф в размере 500 египетских фунтов (28,5 долларов) для каждого избирателя, внесенного в списки, но не пришедшего на избирательный участок без уважительной причины.

Всего в избирательных списках значатся порядка 60 миллионов граждан страны. В провинциях Египта работали свыше 13 тысяч избирательных комиссий. Ожидается, что результаты голосования обнародуют 2 апреля.