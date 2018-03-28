В Египте начали подсчет голосов на президентских выборах

КАИР, 28 мар — РИА Новости, Надим Зуауи. Избирательные участки на выборах президента Египта закрылись в среду вечером в 22.00 по местному времени (23.00 мск), начат подсчет голосов, сообщила египетская избирательная комиссия.
Жители Египта выбирали будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" (Завтра) Муса Мустафа Муса.
Как рассказал журналистам премьер-министр Египта Шериф Исмаил, в целом по стране активность избирателей была на хорошем уровне, если не считать ряд провинций, где из-за погодных условий поток избирателей на участки было не впечатляющим.
"Плохие погодные условия в Александрии, Эль-Вади Эль-Гедид и Асьюте стали причиной снижения числа проголосовавших, однако в остальных провинциях явка была на хорошем уровне", — сказал премьер за несколько часов до закрытия участков.
О явке на выборах поступали самые противоречивые сведения. В центре Каира в районах Замалек журналисты могли констатировать полупустые участки. В то же время в густонаселенных районах Булак и Ард аль-Лива наблюдалась очереди желающих проголосовать.
Чтобы стимулировать явку к урнам для голосования власти неоднократно напоминали о том, что закон предусматривает штраф в размере 500 египетских фунтов (28,5 долларов) для каждого избирателя, внесенного в списки, но не пришедшего на избирательный участок без уважительной причины.
Всего в избирательных списках значатся порядка 60 миллионов граждан страны. В провинциях Египта работали свыше 13 тысяч избирательных комиссий. Ожидается, что результаты голосования обнародуют 2 апреля.