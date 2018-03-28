ФСБ завела дело после задержания Украиной российского судна на Азове

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Уголовное дело заведено управлением ФСБ по республике Крым по факту задержания рыболовецкого судна под флагом России в Азовском море украинскими пограничниками, сообщил РИА Новости заместитель председателя крымского правительства Игорь Михайличенко.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находилось десять членов экипажа. Все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа.

"Могу подтвердить — управлением ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по факту (задержания судна — ред.)", — сказал РИА Новости Михайличенко.

Уголовное дело возбуждено по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава", добавил вице-премьер.

Судно "Норд" находится в украинском Бердянске на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. Членам экипажа запрещено покидать судно. Им вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.

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