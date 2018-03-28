Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Мария Табак. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери", — уточнили полицейские.

При этом отмечается, что в других местах также были обнаружены следы токсина, однако в меньшем количестве.

"Специалисты сейчас завершают тщательную работу в этих местах и затем передадут их вновь в ведение полиции Уилтшира", — сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что соседям Скрипаля не следует беспокоиться из-за "постоянных обысков", а риск для здоровья окружающих остается "очень низким".

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".

При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а при обозначении токсинов использовали цифры. Название "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел прямого отношения к разработке этого вида химического оружия

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, что готовы сотрудничать с Лондоном в расследовании "дела Скрипаля". Однако британская сторона отказывается передать Москве образцы вещества для анализа и не желает соблюдать формальную процедуру, закрепленную в Конвенции о запрете химического оружия.

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