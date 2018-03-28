В Колумбии ликвидировали главаря крупной наркобанды

МЕХИКО, 28 мар — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил в среду о ликвидации одного из главарей крупной банды "Клан залива", занимающейся наркотрафиком.
Группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи бандитов, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов. Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) — самый разыскиваемый человек в южноамериканской стране.
Колумбия является одним из мировых лидеров по производству кокаина с объемом примерно 910 тонн в год. В 2017 году колумбийские власти конфисковали рекордные 435 тонн кокаина, однако и эта цифра не дотягивает до половины всего объема производства.