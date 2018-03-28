Белый дом считает поездку Ким Чен Ына в Китай положительным знаком

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США положительно расценивают факт поездки лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и считают это доказательством эффективности политики максимального давления, заявила в среду журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Вчерашняя встреча (Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина — ред.) показывает, что политика максимального давления работает. Он впервые после того, как стал лидером Северной Кореи, выехал из страны ради этой встречи. Мы считаем это положительным знаком", — сказала она.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.