Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильская армия разместила более 100 снайперов на границе с сектором Газа в ожидании массовых палестинских демонстраций, сказал в интервью местной газете "Едиот Ахронот" начальник генштаба Израиля Гади Айзенкот.
Выступления за права миллионов арабских беженцев на возвращение в пределы современного Израиля должны начаться в пятницу и, по планам организаторов, продлятся полтора месяца.
"Мы разместили свыше ста снайперов, собранных из всех воинских частей, в первую очередь специального назначения… В случае возникновения угрозы для жизни есть разрешение открыть огонь", — цитирует издание Айзенкота.
Исходя из опыта недавних демонстраций протеста против признания американцами Иерусалима столицей Израиля, военные готовятся к столкновениям с палестинцами и попыткам прорыва границы.
В интервью другой израильской газете, "Гаарец", Айзенкот дал понять, что в ближайшей перспективе ситуация на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа беспокоит его больше всего.
Среди них он назвал 70-летие независимости Израиля и приуроченный к этой дате — 14 мая по григорианскому календарю — перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
В числе дестабилизирующих факторов генерал упомянул "близящийся конец" правления палестинского лидера Махмуда Аббаса, неудачу очередной попытки примирения соперничающих палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, деградацию социально-экономической ситуации в секторе Газа.