Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильская армия разместила более 100 снайперов на границе с сектором Газа в ожидании массовых палестинских демонстраций, сказал в интервью местной газете "Едиот Ахронот" начальник генштаба Израиля Гади Айзенкот.

Выступления за права миллионов арабских беженцев на возвращение в пределы современного Израиля должны начаться в пятницу и, по планам организаторов, продлятся полтора месяца.

"Мы разместили свыше ста снайперов, собранных из всех воинских частей, в первую очередь специального назначения… В случае возникновения угрозы для жизни есть разрешение открыть огонь", — цитирует издание Айзенкота.

Исходя из опыта недавних демонстраций протеста против признания американцами Иерусалима столицей Израиля, военные готовятся к столкновениям с палестинцами и попыткам прорыва границы.

Выступления должны начаться в пятницу — День земли, который установлен в память о шести арабах, погибших в 1976 году в ходе протестов против экспроприации их земельных наделов. Датой завершения акции организаторы назначили 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

В интервью другой израильской газете, "Гаарец", Айзенкот дал понять, что в ближайшей перспективе ситуация на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа беспокоит его больше всего.

"Обстановка на палестинских территориях в следующие несколько месяцев будет особенно сложной… в силу целой череды событий", — цитирует его издание.

Среди них он назвал 70-летие независимости Израиля и приуроченный к этой дате — 14 мая по григорианскому календарю — перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

В числе дестабилизирующих факторов генерал упомянул "близящийся конец" правления палестинского лидера Махмуда Аббаса, неудачу очередной попытки примирения соперничающих палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, деградацию социально-экономической ситуации в секторе Газа.