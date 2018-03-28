СМИ: во Франции будут судить веганку за оскорбление жертвы теракта

Сотрудники полиции у супермаркета в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. Архивное фото

Сотрудники полиции у супермаркета в коммуне Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. Архивное фото

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Союз производителей мясо-колбасной продукции и кулинарии (CFBCT) Франции подал в суд на веганку, оскорбившую мясника, погибшего от рук террориста на юге страны, сообщает телеканал BFMTV.

Нападение на супермаркет Super U в коммуне Треб (департамент Од) произошло на прошлой неделе. В результате штурма захвативший заложников террорист был ликвидирован. Жертвами теракта стали четыре человека, в том числе мясник по имени Кристиан, работавший в магазине.

"Ну что, вас шокирует убийца, которого убил террорист? Меня лично нет. По-моему, свершилось в некотором роде правосудие!", — написала в Facebook активистка, комментируя произошедшее.

В союзе производителей подтвердили, что обратились в суд на автора поста с обвинениями в оправдании терроризма.

Вчера экс-кандидат в парламентарии от партии "Франция непокоренная" Стефан Пусье был приговорен к одному году условно за оправдание терроризма в Twitter и нелестных отзывах о подполковнике Арно Бельтраме.

В прошлую пятницу была совершена серия нападений в департаменте Од на юге Франции. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.

Бельтрам был одним из первых, кто приехал на место происшествия и попросил обменять себя на одну из заложниц. Офицер был ранен террористом и в субботу скончался от полученных ранений. Как отмечают в правоохранительных органах Франции, оперативные действия Бельтрама помогли спасти жизни нескольких человек.