БДИПЧ ОБСЕ не отреагировало на недопуск россиян к голосованию на Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) никак не отреагировало на просьбы России вмешаться в ситуацию с недопуском живущих на Украине россиян к голосованию на президентских выборах, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента РФ. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"БДИПЧ никак не реагировала на эту ситуацию, хотя мы и заваливали просьбами, что это напрямую ваша обязанность – наблюдать за тем, как проходит избирательная кампания, в том числе и на территории зарубежных государств", — заявил Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24".

Центризбирком РФ в минувшую пятницу официально подвел итоги выборов президента России: Владимир Путин вновь избран на этот пост сроком на шесть лет, а выборы признаны свободными, конкурентными и прозрачными, без существенных нарушений, которые бы ставили под сомнение результат голосования. По итоговым данным ЦИК РФ, за Путина проголосовали 76,69% избирателей, явка составила 67,54%.