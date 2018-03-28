Силовики за день выпустили более 50 мин по территории ДНР, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские силовики выпустили в среду по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 50 мин различного калибра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представителя ДНР, обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов на юге и окраинах Донецка.

"С 11.50 до 18.40 украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР. При этом ВСУ выпустили 52 мины, сделали 25 выстрелов из БМП и 29 выстрелов из гранатометов различного типа. Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов на юге ДНР и в пригородах Донецка", — заявил представитель ведомства.