Греф попал в базу данных "Миротворца" за посещение Крыма

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.
В сообщении, опубликованном на ресурсе, говорится, что Греф "сознательно нарушал государственную границу Украины", "участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины", а также "отрицал военную агрессию против Украины".
"Миротворец" известен тем, что неоднократно предавал огласке личные данные журналистов, артистов, общественных деятелей. Весной 2016 года на сайте опубликовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактов, после чего в адрес некоторых из них начали поступать угрозы.