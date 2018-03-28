Греф попал в базу данных "Миротворца" за посещение Крыма

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

В сообщении, опубликованном на ресурсе, говорится, что Греф "сознательно нарушал государственную границу Украины", "участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины", а также "отрицал военную агрессию против Украины".

"Миротворец" известен тем, что неоднократно предавал огласке личные данные журналистов, артистов, общественных деятелей. Весной 2016 года на сайте опубликовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактов, после чего в адрес некоторых из них начали поступать угрозы.

За последние несколько месяцев базу ресурса также пополнили Семен Слепаков, Леонид Ярмольник, Константин Райкин, Ксения Собчак, Анастасия Стоцкая, Ольга Остроумова, Юрий Стоянов, Лариса Гузеева и еще ряд российских артистов.